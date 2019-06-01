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В Пензе под открытым небом будет работать библиотека

1 июня в 16:06 308 просмотров
«Литературный привал» (0+).

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12 июня в сквере имени Дениса Давыдова в Пензе начнет свою работу «Литературный привал» (0+).

«Мы открываем пятый, юбилейный, сезон нашего проекта. В этом году его концепция останется прежней: создание максимально комфортных условий для истинных ценителей книги и чтения. На площадках будет работать книжный художник, библиотекари-экскурсоводы. Для книголюбов будут организованы места для уединенного чтения», — рассказала директор МБУ «ЦБС города Пензы». Галина Асеева.

На площадке будут представлены читальные залы для детей и взрослых, организованы фотозоны, пройдут мастер-классы и другое. В зоне буккроссинга можно будет взять на обмен понравившееся издание, оставить книги новым читателям из домашних библиотек, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В день открытия, при условии хорошей погоды, «Литературный привал» будет принимать гостей с 11.00 до 18.00.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/literaturnyy_prival63145561/

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