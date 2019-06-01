В Пензе под открытым небом будет работать библиотека

«Мы открываем пятый, юбилейный, сезон нашего проекта. В этом году его концепция останется прежней: создание максимально комфортных условий для истинных ценителей книги и чтения. На площадках будет работать книжный художник, библиотекари-экскурсоводы. Для книголюбов будут организованы места для уединенного чтения», — рассказала директор МБУ «ЦБС города Пензы». Галина Асеева.

На площадке будут представлены читальные залы для детей и взрослых, организованы фотозоны, пройдут мастер-классы и другое. В зоне буккроссинга можно будет взять на обмен понравившееся издание, оставить книги новым читателям из домашних библиотек, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В день открытия, при условии хорошей погоды, «Литературный привал» будет принимать гостей с 11.00 до 18.00.