Все произошло в маршрутке № 29. Пензячка недовольная, что, по ее мнению, водитель не внимательно смотрел в зеркала.

«Я выходила, и сзади выходил мой ребенок, который еще не успел это сделать, как водитель уже начал закрывать дверь и начал движение. В результате дверью прищемило моего ребенка», — поделилась она с пользователями.

Пострадал ли ребенок при этом, женщина не уточнила. Но добавила, что водитель после инцидента оскорбил ее, посчитав, что именно она виновата в случившемся.

Официальных данных по данному поводу нет.