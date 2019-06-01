Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Губернатор оценил выставку Innomed-2019
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Рецензия на фильм «Хеллбой»
Наши новости
Пензенцев развеселило опубликованное в соцсетях фото грузовика
«Голая и в наморднике». Чехова рассказала, какой ее хотят видеть мужчины
Бузова поздравила поклонников с началом лета соблазнительным фото
Настя Каменских показала округлившиеся формы в купальнике
Из-за небольшого ДТП на ул. Измайлова собралась гигантская пробка
В Пензе владелец попавшего в ДТП авто ищет свидетелей
В Арбеково переделали пешеходный переход, который упирался в газон
Ани Лорак раскритиковали за боди с глубоким декольте
Русский кабриолет? Пензенцы шокированы необычным авто на дорогах города
В Кузнецке бабушку сбил велосипедист, нужны очевидцы — соцсети

Ребенка прищемило дверью маршрутки — пензячка

1 июня в 16:57 250 просмотров
соцсетях.

" data-title="Ребенка прищемило дверью маршрутки — пензячка — Пенза-пресс, рунет за день">

Жительница Пензы возмущена отношением водителя маршрутки к своим пассажирам. Женщина решила выплеснуть свой гнев в соцсетях.

Все произошло в маршрутке № 29. Пензячка недовольная, что, по ее мнению, водитель не внимательно смотрел в зеркала.

«Я выходила, и сзади выходил мой ребенок, который еще не успел это сделать, как водитель уже начал закрывать дверь и начал движение. В результате дверью прищемило моего ребенка», — поделилась она с пользователями.

Пострадал ли ребенок при этом, женщина не уточнила. Но добавила, что водитель после инцидента оскорбил ее, посчитав, что именно она виновата в случившемся.

Официальных данных по данному поводу нет.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...