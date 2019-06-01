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Пензенцев развеселило опубликованное в соцсетях фото грузовика

1 июня в 17:25 954 просмотра
групп социальной сети «ВКонтакте» фотографии грузовика. Он заметил на нем непонятную деталь, фото стало поводом для шуток пользователей.

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Житель Пензы опубликовал в одной из популярных групп социальной сети «ВКонтакте» фотографии грузовика. Он заметил на нем непонятную деталь, фото стало поводом для шуток пользователей.

На увеличенном снимке видно, что зеркало бокового вида со стороны водителя повернуто в кабину, вместо того, чтобы показывать обстановку около машины. Подписчиков группы развеселило это и они принялись сыпать юморными комментариями.

«Внешний вид за рулем — самое главное для мужчины, вдруг судьбу свою найдет на дороге», — написала Анюта.

«Водитель следит за своим внешним видом», — предположил Алексей.

Пользователь Олег посчитал, что водитель таким образом закрылся от солнца, а Михаил отметил, что, скорее всего, зеркало погнулось от ветра из-за быстрой скорости.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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