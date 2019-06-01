Пензенцев развеселило опубликованное в соцсетях фото грузовика

На увеличенном снимке видно, что зеркало бокового вида со стороны водителя повернуто в кабину, вместо того, чтобы показывать обстановку около машины. Подписчиков группы развеселило это и они принялись сыпать юморными комментариями.
«Внешний вид за рулем — самое главное для мужчины, вдруг судьбу свою найдет на дороге», — написала Анюта.
«Водитель следит за своим внешним видом», — предположил Алексей.
Пользователь Олег посчитал, что водитель таким образом закрылся от солнца, а Михаил отметил, что, скорее всего, зеркало погнулось от ветра из-за быстрой скорости.