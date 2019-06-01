Дом в Вадинске обчистили воры, подозреваемых нашли

В полицию Вадинского района Пензенской области обратилась с заявлением о краже 55-летняя местная жительница.

По ее словам, неизвестные сломали замок входной двери дома и залезли внутрь. Из помещений вынесли два телевизора, электрическую плитку, утюг, четыре подушки, два покрывала и чайный сервиз.

Следственная группа разыскала предполагаемых злоумышленников. Ими оказались два жителя Вадинска 30 и 36 лет, а также 39-летний житель Сосновоборска. Все они были судимы. Приятели признались, что совершили кражу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело, каждому из задержанных, в случае доказательства их вины в суде, грозит до шести лет лишения свободы.