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Момент страшной аварии в центре Пензы попал на видео

1 июня в 22:21 1970 просмотров
соцсети.

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Вечером 1 июня на перекрестке улиц Кулакова и Суворова в Пензе произошло смертельное ДТП. Момент столкновения машин пользователь опубликовал в соцсети.

На кадрах видно, как автомобиль марки Geely поворачивал с ул. Кулакова на ул. Суворова. В этот момент с путепровода на большой скорости неслась еще одна иномарка. В результате на перекрестке машины столкнулись, их развернуло. Geely врезалась в ограждение, сбила его, машина получила сильные повреждения.

Ранее мы писали, что, по информации от очевидца, в иномарке, оказавшейся на тротуаре, находилось три человека. Женщина застряла в авто, ее деблокировали с помощью специнструментов, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Также пострадали мужчина, находившийся за рулем, и ребенок, он — в тяжелом состоянии.

Все произошло около девяти часов вечера. Есть ли пострадавшие во второй иномарке, которая также получила сильные повреждения, неизвестно. Также не подтвердились данные о том, что столкнулись три машины.

Официальной информации об аварии пока нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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