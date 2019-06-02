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Кровавое начало лета. Ночной пожар на ул. Рахманинова унес несколько жизней

2 июня в 09:51 414 просмотров

В ночь на 2 июня на ул. Рахманинова в квартире многоэтажного дома случился пожар.

Как ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажки площадью 30 кв. метров примерно в 00.03.

«20 человек спасено непосредственно из зоны задымления и 30 — эвакуировано. Это жильцы данного и соседнего подъездов. В ходе тушения пожара в квартире было обнаружено двое погибших — мужчина 1969 года рождения и женщина 1961-го. Причины возгорания устанавливаются», — рассказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.

В тушении пожара было задействовано 14 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.

Ранее «Пенза-Пресс» сообщало о другой трагедии, произошедшей за последние сутки: накануне вечером в центре города на перекрестке улиц Кулакова и Суворова произошло страшное ДТП с участием нескольких транспортных средств. Пока официальной информации нет, но, по словам очевидцев, погиб, как минимум, один человек.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8136462/

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