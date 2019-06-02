Территорию рядом со строящимся детсадом на ул. Макаренко благоустроят

Как сообщает пресс-служба мэрии, на объекте завершаются строительные работы, идет внутренняя чистовая отделка — покраска стен, укладка линолеума. Монтируется оборудование для пищеблока. Также рядом с детсадом обустраиваются проезды, тротуары, игровые площадки, ведется озеленение.

К зданию уже подвели необходимые инженерные коммуникации, их предстоит врезать в магистральные сети.

Мэр Виктор Кувайцев поручил восстановить благоустройство на участке, где велись работы по прокладке трубопровода.

«По этой территории родители поведут детей в детский сад, необходимо завершить земляные работы и обустроить тротуар», — призвал он.

Кроме того, глава администрации города дал указание обсудить с руководством ресурсоснабжающей организации работы по приведению в порядок надземного трубопровода, расположенного над дорожкой к главному входу в детсад.