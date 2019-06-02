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Территорию рядом со строящимся детсадом на ул. Макаренко благоустроят

2 июня в 10:44 200 просмотров

2 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел строящийся корпус детского сада на ул. Макаренко.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на объекте завершаются строительные работы, идет внутренняя чистовая отделка — покраска стен, укладка линолеума. Монтируется оборудование для пищеблока. Также рядом с детсадом обустраиваются проезды, тротуары, игровые площадки, ведется озеленение.

К зданию уже подвели необходимые инженерные коммуникации, их предстоит врезать в магистральные сети.

Мэр Виктор Кувайцев поручил восстановить благоустройство на участке, где велись работы по прокладке трубопровода.

«По этой территории родители поведут детей в детский сад, необходимо завершить земляные работы и обустроить тротуар», — призвал он.

Кроме того, глава администрации города дал указание обсудить с руководством ресурсоснабжающей организации работы по приведению в порядок надземного трубопровода, расположенного над дорожкой к главному входу в детсад.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_vosstanovit_blagoustroystvo_vozle_detskogo_sada_na_ulitse_makarenko/

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