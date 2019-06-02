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После дождя. Пензенец поделился фото авто с «проросшим сквозь него» деревом

2 июня в 11:14 256 просмотров
, на которых видно дерево, торчащее из лобового стекла легковушки и словно «проросшее» сквозь нее.

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Житель Пензы в Сети опубликовал снимки, на которых видно дерево, торчащее из лобового стекла легковушки и словно «проросшее» сквозь нее.

Фото появились в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор подписал пост лаконично: «После дождя». Эту фразу некоторые сочли двусмысленной и принялись шутить в комментариях.

«Что ж за дождь-то такой питательный? Аж сквозь машину проросло. Шутка… А хозяина жалко», — отметил подписчик группы Александр.

«Как будто дерево выросло сквозь машину, радиационный дождь», — высказалась пользователь Ксения.

Некоторые комментаторы посочувствовали хозяину автомобиля и посоветовали крепиться.

«Вызывай ГАИ, бери справку из метеоцентра и в суд — на ответственного за участок. SMS от МЧС не было», — написал пензенец Станислав.

Те, кто во время дождя находился на улице, подтвердили, что непогода сильно разгулялась.

«Я тоже в этот момент ехал от областного перинатального центра на Южную! Вниз по асфальту текла целая река, какой-нибудь автобус № 54 не поднялся бы… Деревья ломаные были, хотя ветер не особо сильный, видимо, под натиском ливня он был реально сильным», — отметил подписчик Егор.

«Я легко отделалась», — написала Марина, поделившись фото своего авто с упавшим на него деревом.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_1246081&z=photo-118193328_456364480%2Fwall-118193328_1246161

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