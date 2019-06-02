Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Губернатор оценил выставку Innomed-2019
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Сотни приседаний и пройденных километров. Пензячка в 68 лет влюбилась в спорт
Наши новости
Территорию рядом со строящимся детсадом на ул. Макаренко благоустроят
Около Спасского собора в Пензе обустроят пандусы
За соблюдением чистоты на набережной в Пензе будут следить дружинники
В Пензе предоставят новые квартиры более 200 семьям из аварийных домов
Украинские поисковики обнаружили останки пензенского бойца и ищут родственников
Какие дороги в Пензе отремонтируют по федеральной программе. СПИСОК
Белозерцев сделал подарок для маленьких пациентов онкодиспансера
Кувайцев: В Пензе живут творческие и активные ребята
Мэр Пензы поручил контролировать ремонт дорог на всех этапах
Губернатор поздравил пензенцев с Днем защиты детей

Белозерцев призвал увеличивать ввод земель в севооборот

2 июня в 11:58 168 просмотров
«Траст» Артемом Кирилловым и генеральным директором ООО УК «Ростагро» Игорем Овчаровым.

" data-title="Белозерцев призвал увеличивать ввод земель в севооборот — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с заместителем президента — председателя правления ПАО Банк «Траст» Артемом Кирилловым и генеральным директором ООО УК «Ростагро» Игорем Овчаровым.

Как сообщает пресс-центр облправительства, стороны обсудили перспективы дальнейшей совместной работы в регионе. Сельскохозяйственная компания имеет в пользовании 183,7 тыс. га пашни в 11 районах Пензенской области, основные виды деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых и технических растений, хранение и переработка аграрной продукции. В перспективах планируется увеличивать мощность производства. Компания является основным непрофильным активом банка.

В ходе встречи глава Иван Белозерцев призвал вводить в севооборот максимальное количество неиспользуемых сельхозземель.

«Для нас важно, чтобы земля обрабатывалась и давала урожай, чтобы производство в аграрной сфере развивалось, а у людей на селе была работа. Важно, чтобы был конкретный результат от деятельности вашей компании. Со своей стороны, готовы оказывать поддержку развитию вашего бизнеса на Пензенской земле», — отметил губернатор.

Стороны обсудили план дальнейшего взаимодействия и согласовали вопросы текущей повестки дня.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/162245/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...