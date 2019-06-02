Белозерцев призвал увеличивать ввод земель в севооборот

Как сообщает пресс-центр облправительства, стороны обсудили перспективы дальнейшей совместной работы в регионе. Сельскохозяйственная компания имеет в пользовании 183,7 тыс. га пашни в 11 районах Пензенской области, основные виды деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых и технических растений, хранение и переработка аграрной продукции. В перспективах планируется увеличивать мощность производства. Компания является основным непрофильным активом банка.

В ходе встречи глава Иван Белозерцев призвал вводить в севооборот максимальное количество неиспользуемых сельхозземель.

«Для нас важно, чтобы земля обрабатывалась и давала урожай, чтобы производство в аграрной сфере развивалось, а у людей на селе была работа. Важно, чтобы был конкретный результат от деятельности вашей компании. Со своей стороны, готовы оказывать поддержку развитию вашего бизнеса на Пензенской земле», — отметил губернатор.

Стороны обсудили план дальнейшего взаимодействия и согласовали вопросы текущей повестки дня.