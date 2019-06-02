Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Губернатор оценил выставку Innomed-2019
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Сотни приседаний и пройденных километров. Пензячка в 68 лет влюбилась в спорт
Наши новости
В Минтруде заявили, что праздников в России меньше не станет
В России планируется сократить новогодние каникулы
В России увеличат траты на продвижение национального языка
Зрителям покажут «кровавую империю» Ходорковского
Депутат Госдумы предложил пенсионерам для похудения жить «чуть-чуть впроголодь»
ФАС разберется с ценами на летние билеты в плацкарт
Больным ВИЧ и гепатитом С россиянам разрешили усыновлять детей
В России стало меньше непьющих
В России станет обязательной регистрация дронов тяжелее 250 граммов
Выяснилось, сколько должны двигаться женщины в возрасте

Медики выяснили время отдыха, необходимое для продления жизни

2 июня в 12:49 56 просмотров
, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы он успел восстановить силы и поправить здоровье.

" data-title="Медики выяснили время отдыха, необходимое для продления жизни — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудники Университета штата Огайо выяснили, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы он успел восстановить силы и поправить здоровье.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов, минимальное время отдыха в год — три недели. Причем лучше проводить его за городом или у моря. Один из экспериментов исследователей показал, что на самочувствие положительно влияют даже четыре дня без работы. Специалисты в течение года следили за здоровьем нескольких десятков женщин от 30 до 60 лет, которых отправили на шесть дней на один из курортов в Калифорнии.

У добровольцев эксперимента не только снизился уровень тревоги и стресса, но и изменилась активность генов, связанных с иммунной системой. Кроме того, у женщин зафиксировали сокращение количества биомаркеров, предупреждающих о старении организма. Причем этот положительный эффект сохранялся в течение десяти месяцев.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/бассейн-плавание-690034/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...