Медики выяснили время отдыха, необходимое для продления жизни

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов, минимальное время отдыха в год — три недели. Причем лучше проводить его за городом или у моря. Один из экспериментов исследователей показал, что на самочувствие положительно влияют даже четыре дня без работы. Специалисты в течение года следили за здоровьем нескольких десятков женщин от 30 до 60 лет, которых отправили на шесть дней на один из курортов в Калифорнии.

У добровольцев эксперимента не только снизился уровень тревоги и стресса, но и изменилась активность генов, связанных с иммунной системой. Кроме того, у женщин зафиксировали сокращение количества биомаркеров, предупреждающих о старении организма. Причем этот положительный эффект сохранялся в течение десяти месяцев.