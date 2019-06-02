Российских спортсменов могут не допустить к участию в Олимпиаде в 2020 году, поводом чему может послужить допинговый скандал с участием отечественного прыгуна в высоту.

Как сообщает радио «Эхо Москвы» со ссылкой на газету The Sunday Times, спортсмена заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Представителей Всероссийской федерации легкой атлетики заподозрили в фальсификации документов по расследованию.

Сообщения об угрозе отстранения, отмечает радиостанция, поступают на фоне готовящегося заседания совета Международной федерации легкой атлетики, где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой приостановили в ноябре 2015 года. Заседание пройдет 8 и 9 июня в Монако.