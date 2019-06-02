Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Губернатор оценил выставку Innomed-2019
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Сотни приседаний и пройденных километров. Пензячка в 68 лет влюбилась в спорт
Наши новости
Обнаружена реальная связь между уровнем интеллекта и варикозом
Медики выяснили время отдыха, необходимое для продления жизни
В Минтруде заявили, что праздников в России меньше не станет
В России планируется сократить новогодние каникулы
В России увеличат траты на продвижение национального языка
Зрителям покажут «кровавую империю» Ходорковского
Депутат Госдумы предложил пенсионерам для похудения жить «чуть-чуть впроголодь»
ФАС разберется с ценами на летние билеты в плацкарт
Больным ВИЧ и гепатитом С россиянам разрешили усыновлять детей
В России стало меньше непьющих

Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио — СМИ

2 июня в 13:48 250 просмотров
, поводом чему может послужить допинговый скандал с участием отечественного прыгуна в высоту.

" data-title="Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио — СМИ — Пенза-пресс, рунет за день">

Российских спортсменов могут не допустить к участию в Олимпиаде в 2020 году, поводом чему может послужить допинговый скандал с участием отечественного прыгуна в высоту.

Как сообщает радио «Эхо Москвы» со ссылкой на газету The Sunday Times, спортсмена заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Представителей Всероссийской федерации легкой атлетики заподозрили в фальсификации документов по расследованию.

Сообщения об угрозе отстранения, отмечает радиостанция, поступают на фоне готовящегося заседания совета Международной федерации легкой атлетики, где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой приостановили в ноябре 2015 года. Заседание пройдет 8 и 9 июня в Монако.

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=m7XK6lphhow

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...