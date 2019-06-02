В Пензе спиливают аварийные деревья (видео)

Жители Пензы жалуются на аварийные деревья во дворах и вдоль тротуаров. Горожане опасаются, что если их вовремя не спилить, то в непогоду или от сильного ветра они могут повалиться и повредить чей-то автомобиль или вовсе причинить вред здоровью. Уборкой сухих деревьев занимается МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». Ежегодно его специалисты получают от жителей около пяти тысяч заявок.

Елена Никулина вместе со своим сыном частенько приходит на детскую площадку и каждый раз с опаской поглядывает на нависшее над ней дерево. Старый цветущий тополь не только грозит аллергией, но и вовсе может обрушиться на качели.

«Тополь сам по себе — очень хрупкий. Вообще при любом ветре он может упасть. В прошлом году около дома № 102 упала ветка на машину — отломилась и вниз. Это вот еще ветра нет, а когда ветер — все чихают», — пожаловалась жительница дома.

Об обилии аварийных деревьев горожане говорят не просто так. Ежегодно случаев, когда сухие стволы повреждают линии электропередач и припаркованные во дворах автомобили, меньше не становится. В последний раз последствия стихии коммунальщики устраняли на улицах Кураева, Герцена, Бородина — там деревья упали на пешеходные дорожки. Спилить опасные ветки или и вовсе выкорчевать деревья, чтобы избежать беды, просят жители нескольких домов по улице Калинина.

«Ну посмотрите: они все старые какие. Район как заселился, с этих пор деревья стоят. Тогда у универсама упали деревья на машины. Ну и здесь когда-никогда случится это», — считает пензенец Борис Иванов.

Специалисты муниципального предприятия «Зеленое хозяйство г. Пензы» уже внесли эти деревья в график. Пока же работы ведутся на улице Набережной реки Суры — здесь не меньшая проблема. Четыре 30-метровых тополя и такой же гигантский клен рискуют оказаться на крышах построек детского сада. На опиловку одного такого дерева у вальщика леса шестого разряда уходит, как правило, не меньше часа.

«Дерево здоровое. Уже старое, производим сейчас омоложение, оставляем от земли в пределах пяти метров, потом через некоторое время к осени пойдет молодая поросль, и будет расти. Если дерево уже аварийное, в первую очередь, спиливаем, а если омолаживать или произвести санобрезку, то оставляем на более поздние сроки», — рассказал мастер участка МУПа Рифат Кленков.



Сотрудники предприятия выезжают на адреса ежедневно — в день приводят в порядок пять-семь деревьев. Прежде чем подать заявку на рубку аварийного дерева, нужно разобраться, где оно растет. Если во дворе — то обращаться следует в управляющую организацию, а вот деревья вдоль дорог, в скверах и парках, как правило, принадлежат муниципалитету. В этом случае стоит обращаться в городское управление ЖКХ.

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