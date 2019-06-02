В Пензе спиливают аварийные деревья (видео)

Елена Никулина вместе со своим сыном частенько приходит на детскую площадку и каждый раз с опаской поглядывает на нависшее над ней дерево. Старый цветущий тополь не только грозит аллергией, но и вовсе может обрушиться на качели.
«Тополь сам по себе — очень хрупкий. Вообще при любом ветре он может упасть. В прошлом году около дома № 102 упала ветка на машину — отломилась и вниз. Это вот еще ветра нет, а когда ветер — все чихают», — пожаловалась жительница дома.
Об обилии аварийных деревьев горожане говорят не просто так. Ежегодно случаев, когда сухие стволы повреждают линии электропередач и припаркованные во дворах автомобили, меньше не становится. В последний раз последствия стихии коммунальщики устраняли на улицах Кураева, Герцена, Бородина — там деревья упали на пешеходные дорожки. Спилить опасные ветки или и вовсе выкорчевать деревья, чтобы избежать беды, просят жители нескольких домов по улице Калинина.
«Ну посмотрите: они все старые какие. Район как заселился, с этих пор деревья стоят. Тогда у универсама упали деревья на машины. Ну и здесь когда-никогда случится это», — считает пензенец Борис Иванов.
Специалисты муниципального предприятия «Зеленое хозяйство г. Пензы» уже внесли эти деревья в график. Пока же работы ведутся на улице Набережной реки Суры — здесь не меньшая проблема. Четыре 30-метровых тополя и такой же гигантский клен рискуют оказаться на крышах построек детского сада. На опиловку одного такого дерева у вальщика леса шестого разряда уходит, как правило, не меньше часа.
«Дерево здоровое. Уже старое, производим сейчас омоложение, оставляем от земли в пределах пяти метров, потом через некоторое время к осени пойдет молодая поросль, и будет расти. Если дерево уже аварийное, в первую очередь, спиливаем, а если омолаживать или произвести санобрезку, то оставляем на более поздние сроки», — рассказал мастер участка МУПа Рифат Кленков.
Сотрудники предприятия выезжают на адреса ежедневно — в день приводят в порядок пять-семь деревьев. Прежде чем подать заявку на рубку аварийного дерева, нужно разобраться, где оно растет. Если во дворе — то обращаться следует в управляющую организацию, а вот деревья вдоль дорог, в скверах и парках, как правило, принадлежат муниципалитету. В этом случае стоит обращаться в городское управление ЖКХ.
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