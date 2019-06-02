Волонтеры подготовили концерт в Нижнеломовском детдоме (видео)

Волонтеры из числа студентов в честь международного Дня защиты детей подготовили для постояльцев детского дома концерт. Выступили перед гостями и сами воспитанники. Представители судейского сообщества вручили ребятам памятные подарки, сообщает телеканал «Экспресс».



«Однозначно заряд энергии, оптимизма, желание дальше устраивать и проводить подобные мероприятия. Многие дети, с которыми мы столкнулись впервые, уже сейчас — взрослые, самостоятельные люди. Но всегда приятно, когда встречаешь их в городе, видеть, что они узнают, улыбаются, здороваются», — признался председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.