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Волонтеры подготовили концерт в Нижнеломовском детдоме (видео)

2 июня в 17:40 112 просмотров
«Молодые юристы — молодым» исполнилось 10 лет. Юбилейную акцию пензенские общественники провели в Нижнеломовском детском доме-интернате.

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Благотворительному проекту «Молодые юристы — молодым» исполнилось 10 лет. Юбилейную акцию пензенские общественники провели в Нижнеломовском детском доме-интернате.

Волонтеры из числа студентов в честь международного Дня защиты детей подготовили для постояльцев детского дома концерт. Выступили перед гостями и сами воспитанники. Представители судейского сообщества вручили ребятам памятные подарки, сообщает телеканал «Экспресс».

«Однозначно заряд энергии, оптимизма, желание дальше устраивать и проводить подобные мероприятия. Многие дети, с которыми мы столкнулись впервые, уже сейчас — взрослые, самостоятельные люди. Но всегда приятно, когда встречаешь их в городе, видеть, что они узнают, улыбаются, здороваются», — признался председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.


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