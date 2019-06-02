Обнаружена реальная связь между уровнем интеллекта и варикозом

Сотрудники Института цитологии и генетики (ИЦиГ) в Новосибирске установили, что у людей с высокими интеллектуальными показателями варикозная болезнь встречается реже.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Механизмы генетической связи между признаками мы пока можем только предполагать. В случае с интеллектуальным уровнем (а для него корреляция с варикозным расширением вен — обратная) теоретически может быть так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом и избегать тяжелой физической работы», — отмечается в работе.

Также ученые узнали, какие гены и белки связаны с развитием варикоза. Было определено девять генов и два белка, на которые в будущем можно будет направить действие лекарств.