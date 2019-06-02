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В мясо. На проспекте Победы иномарку смяло от столкновения с автобусом

2 июня в 17:26 232 просмотра

В Пензе на проспекте Победы произошло жесткое ДТП с участием нескольких транспортных средств.

Об аварии сообщил подписчик одной из групп соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел в районе завода «Электроприбор» и что фото были сделаны им в 15.45.

«Renault — просто в мясо, жесть», — так пензенец прокомментировал увиденное в ролике, который он также разместил в группе.

Судя по кадрам, столкнулись автобус Setra и иномарка. Также на фото запечатлена черная отечественная легковушка, но видимых повреждений на ней нет, и неизвестно, является ли она третьим участников аварии. На место прибыли бригада скорой помощи и пожарные.

«Что не день, то серьезная авария! А серьезные, потому что скорость никто и не думает соблюдать!» — отметил в комментариях подписчик Михаил.

«Надеюсь, сзади никто не сидел», — написал пользователь Антон, намекая на смятую заднюю часть Renault.

Официальной информации о причинах аварии и наличии пострадавших нет.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/sova_penza

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