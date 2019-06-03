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Единственный выжил. Пензенцы ищут дом крошечному щенку

3 июня в 09:24 602 просмотра
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о милом щенке с голубыми глазками, который выжил после того, как его безжалостно выбросили в закрытой коробке.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о милом щенке с голубыми глазками, который выжил после того, как его безжалостно выбросили в закрытой коробке.

«Его братья умерли в первые дни, а малыш выжил. Отсюда и получил свое имя — Леонардо, в честь голливудского актера. Его выхаживали и откармливали стразу две наши работницы: Даша и Нина. Из слепого червячка Лео превратился в маленького голубоглазого обольстителя. Очень хочет домой и ждет встречи с хозяином», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Узнать о том, как стать хозяином этом милому малышу, можно здесь.

Напомним, сотрудники фонда нашли возле центра «Питомец» коробку, перемотанную скотчем, с крошечными щенками, которые находились в тяжелом состоянии, им полностью перекрыли воздух.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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