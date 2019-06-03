Пензенцев просят осторожнее обращаться с огнем в сезон тополиного пуха

Региональное ГУ МЧС обратилось к пензенцам с предупреждением о том, что тополиный пух может стать причиной пожара, потому что он легко воспламеняется и быстро горит.

Жителей региона просят исключить неосторожное обращение с огнем, ведь из-за больших скоплений пуха любая брошенная спичка, окурок или разведенный костер может привести к пожару.

Особое внимание также просят уделить детям: в период летних каникул у них появляется много свободного времени, и нужно провести разъяснительную беседу, чтобы они не играли с огнем, а также ограничить доступ ребенка к спичкам и зажигалкам.

Чтобы предупредить пожар, необходимо пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых строений. Если он загорелся, то следует незамедлительно сообщить об этом в службу спасения — 01, с мобильного — 010, 112. О нарушении правил пожарной безопасности можно рассказать по телефону доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области: 68−11−12.