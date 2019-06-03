Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Губернатор оценил выставку Innomed-2019
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Сотни приседаний и пройденных километров. Пензячка в 68 лет влюбилась в спорт
Наши новости
В Пензе будет создан общественный совет по реализации нацпроектов
Мутации? Кузнечан поразило фото «инопланетных» гусей
Единственный выжил. Пензенцы ищут дом крошечному щенку
В Пензе зафиксирован резкий скачок цен на овощи. Мониторинг
В Бессоновке приставы навестили должников по алиментам
Волонтеры подготовили концерт в Нижнеломовском детдоме
В Пензе спиливают аварийные деревья
В Пензе горбольница № 1 осталась без воды из-за прорыва трубы
В Пензе устраняют последствия сильного ливня с градом и грозой
Белозерцев призвал увеличивать ввод земель в севооборот

Пензенцев просят осторожнее обращаться с огнем в сезон тополиного пуха

3 июня в 09:26 224 просмотра
, что тополиный пух может стать причиной пожара, потому что он легко воспламеняется и быстро горит.

" data-title="Пензенцев просят осторожнее обращаться с огнем в сезон тополиного пуха — Пенза-пресс, рунет за день">

Региональное ГУ МЧС обратилось к пензенцам с предупреждением о том, что тополиный пух может стать причиной пожара, потому что он легко воспламеняется и быстро горит.

Жителей региона просят исключить неосторожное обращение с огнем, ведь из-за больших скоплений пуха любая брошенная спичка, окурок или разведенный костер может привести к пожару.

Особое внимание также просят уделить детям: в период летних каникул у них появляется много свободного времени, и нужно провести разъяснительную беседу, чтобы они не играли с огнем, а также ограничить доступ ребенка к спичкам и зажигалкам.

Чтобы предупредить пожар, необходимо пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых строений. Если он загорелся, то следует незамедлительно сообщить об этом в службу спасения — 01, с мобильного — 010, 112. О нарушении правил пожарной безопасности можно рассказать по телефону доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области: 68−11−12.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...