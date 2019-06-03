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Россияне рассказали о снижении зарплаты

3 июня в 09:43 226 просмотров
, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».

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За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».

Такие данные эксперты получили после опроса 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. Как показали результаты исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом у 41,4% респондентов увеличилась трудовая нагрузка, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

Однако цифры РАНХиГС расходятся с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране. По информации статистической службы, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тыс. рублей, а годом ранее этот показатель достигал 42,3 тыс. рублей. То есть, по официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.

Аналогичного мнения придерживается и глава сайта с поиском работы Сергей Денисенко. Он пояснил, что понятие средних зарплат, используемое Росстатом, не отражает реальной картины на рынке труда, поскольку ситуация сильно отличается, если брать отдельный регион, сферу и конкретную специальность.


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