Мутации? Кузнечан поразило фото «инопланетных» гусей

Пост о странных птицах появился в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор фото поинтересовался у подписчиков, встречали ли они прежде подобное явление.
«Я не видела. Они что, нашли маску Джима Керри?» — пошутила кузнечанка Инга.
«Эксклюзивные фото с дачи директора РЕН-ТВ», — прокомментировал пользователь Егор.
Подписчик группы Дмитрий пояснил, что хозяева специально красят гусей, чтобы не перепутать с соседскими.
«Вот и ходят по деревне разноцветные стаи», — отметил он.
Такое объяснение возмутило некоторых пользователей.
«Целиком-то зачем? Ну, одно крыло — и хватит. Все оперение склеилось поди. Птичку жалко», — высказалась подписчица Елена.