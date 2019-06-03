Мутации? Кузнечан поразило фото «инопланетных» гусей

Пост о странных птицах появился в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор фото поинтересовался у подписчиков, встречали ли они прежде подобное явление.

«Я не видела. Они что, нашли маску Джима Керри?» — пошутила кузнечанка Инга.

«Эксклюзивные фото с дачи директора РЕН-ТВ», — прокомментировал пользователь Егор.

Подписчик группы Дмитрий пояснил, что хозяева специально красят гусей, чтобы не перепутать с соседскими.

«Вот и ходят по деревне разноцветные стаи», — отметил он.

Такое объяснение возмутило некоторых пользователей.

«Целиком-то зачем? Ну, одно крыло — и хватит. Все оперение склеилось поди. Птичку жалко», — высказалась подписчица Елена.