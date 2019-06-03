Более 5500 пензенцев сдают ЕГЭ по русскому языку

В Пензенской области 3 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку. Сдавать его будут более 5500 выпускников.

В пресс-службе регионального минобразования уточнили, что в области будут работать 40 пунктов проведения экзамена, в том числе 6 — на дому, для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задание школьники должны будут выполнить за три с половиной часа. Для выпускников с ограниченными возможностями время увеличили на полтора часа.

Работа состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий. В первой части — 26 заданий с кратким ответом, во второй — 1 задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение). Для прохождения минимального порога участнику необходимо набрать не менее 36 баллов.

Свои результаты выпускники узнают не позднее 20 июня. В случае неудачи, пересдать экзамен можно в резервный день 26 июня.

Следующий экзамен пройдет 5 июня. Выпускники будут сдавать иностранный язык и физику. Заявление на прохождение ЕГЭ подали 1972 выпускника: 1502 — по физике, 470 — по иностранным языкам.