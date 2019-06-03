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Нижнеломовский Отелло. Мужчине из-за ревности подожгли авто

3 июня в 10:42 180 просмотров

38-летнего жителя Нижнеломовского района Пензенской области подозревают в поджоге автомобиля.

Ночью 19 апреля мужчина облил бензином и поджег Kia Rio, который принадлежал местному жителю. Убедившись, что автомобиль загорелся, злоумышленник убежал. В результате машина сгорела дотла. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что огонь перекинулся на стоящее рядом авто. В результате сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Во время следствия выяснилось, что мужчина поджег машину из-за ревности. Накануне он заметил, что его жена переписывалась в соцсети с владельцем авто.

Ревнивца задержали, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.


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