Олег Ягов отметил, что Пензенская область оказалась в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации, которые полностью выполнили указы президента по всем категориям работников бюджетной сферы.
«За первый квартал 2019 года в нашей области обеспечено превышение установленных индикативных показателей по всем категориям работников», — отметил он.
Зампред подчеркнул, что по выполнению индикативных показателей в первом квартале 2019 года Пензенская область находится на первом-втором месте в ПФО и входит в первую двадцатку в России, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Так, по данным мониторинга за четыре месяца 2019 года средняя зарплата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
— у врачей — на 5,9%;
— у среднего медицинского персонала — на 4,5%;
— у младшего медицинского персонала — на 4,7%;
— у педагогических работников общего образования — на 4,4%;
— у педагогических работников дополнительного образования — на 5,5%;
— у педагогических работников дошкольного образования — на 2,2%;
— у социальных работников — на 4,3%;
— у преподавателей и мастеров среднего профессионального образования — на 2,5%;
— у работников культуры — на 3,1%.