Зампред правительства Пензенской области Олег Ягов провел заседание по реализации в регионе майских указов президента Владимира Путина.

Олег Ягов отметил, что Пензенская область оказалась в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации, которые полностью выполнили указы президента по всем категориям работников бюджетной сферы.

«За первый квартал 2019 года в нашей области обеспечено превышение установленных индикативных показателей по всем категориям работников», — отметил он.

Зампред подчеркнул, что по выполнению индикативных показателей в первом квартале 2019 года Пензенская область находится на первом-втором месте в ПФО и входит в первую двадцатку в России, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Так, по данным мониторинга за четыре месяца 2019 года средняя зарплата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

— у врачей — на 5,9%;

— у среднего медицинского персонала — на 4,5%;

— у младшего медицинского персонала — на 4,7%;

— у педагогических работников общего образования — на 4,4%;

— у педагогических работников дополнительного образования — на 5,5%;

— у педагогических работников дошкольного образования — на 2,2%;

— у социальных работников — на 4,3%;

— у преподавателей и мастеров среднего профессионального образования — на 2,5%;

— у работников культуры — на 3,1%.