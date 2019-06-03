В Пензе обсудили привлечение резидентов в ТОСЭР Заречного

3 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с директором департамента по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Андреем Полосиным. Стороны обсудили текущие вопросы обеспечения деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Заречный».

В настоящее время в состав ТОСЭР «Заречный» входят четыре производственных площадки общей площадью 211,3 га, напомнили в пресс-центре облправительства. Иван Белозерцев отметил, что важно формировать там комфортные условия для развития бизнеса.

«Много усилий было приложено для того, чтобы создать территорию опережающего социально-экономического развития в городе Заречном. На сегодняшний день эта цель достигнута. Теперь перед нами стоит вторая, не менее важная задача — привлечь на площадки Заречного наибольшее количество резидентов, которые будут развивать производство, создавать новые рабочие места, обеспечивать трудовую занятость населения закрытого города», — сказал он.

По словам Андрея Полосина, зареченский ТОСЭР в ряду подобных образований на территории других российских субъектов является одним из ключевых, очевидно будет развиваться быстрее. Глава департамента поблагодарил губернатора и правительство Пензенской области за оказываемую всестороннюю поддержку в работе по данному направлению.

Также отмечено, что работа по привлечению резидентов к работе в ТОСЭР Заречного ведется. Кроме уже определившихся, как минимум пять из них находятся в процессе оформления документов, предваряющих начало экономической деятельности на территории опережающего развития в закрытом городе.

Участники встречи обсудили вопросы подготовки производственных корпусов и инженерной инфраструктуры для организации новых и дополнительных производств, договорились о дальнейшем взаимодействии по привлечению бизнеса к работе на зареченских площадках.