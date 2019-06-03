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Пензенцев приглашают сфотографироваться с Кубком Гагарина

3 июня в 13:07 302 просмотра

Нападающие ЦСКА Антон Слепышев и Сергей Андронов привезли в Пензу Кубок Гагарина.

3 июня с 17.00 до 19.00 кубок будет экспонироваться в СЗК «Дизель-Арена» (0+). Любой желающий сможет сфотографироваться с национальным трофеем, а также получить автографы хоккеистов, сообщили в пресс-центре облправительства.

Пенза стала первым городом, где будет выставлен главный трофей КХЛ.

«В сезоне-2018/2019 ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном матче подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счетом 4:0. На пути к финалу «армейцы» прошли «Витязь» (4:0), московское «Динамо» (4:1) и СКА (4:3)», — рассказали в пресс-центре.

Фотография: скриншот - http://pnzreg.ru/news/sport/162368/

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