В Пензе перенесут «Копилку пословиц» и «Пензяка толстопятого»

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе рассказал о том, как в регионе будут реализовать национальный проект «Жилье и городская среда».

Он отметил, что цель проекта — не просто увеличить число вводимых квадратных метров, но и повысить качество жилья, и представил презентацию обновленных мест. Например, реконструкция ждет Фонтанную площадь, территорию от ул. Кирова до Спасского собора, работы уже ведутся на набережной Суры. Благоустраивать будут и районы области.

В числе первых объектов, которых ждут изменения, — сквер «Копилка пословиц».

«Мы планируем перенести арт-объект «Копилка пословиц» ближе к улице Володарского, а недавно установленный «Пензяк толстопятый» интегрировать в сквер и сделать подсветку», — рассказал архитектор.

Губернатор Иван Белозерцев призвал также развивать другие микрорайоны — Западную поляну, Арбеково и другие.

«Нужно делать хорошие проекты и для сельских районов. Сейчас финансовые средства выделены беспрецедентные. Важно, чтобы и вы как главный архитектор, и местная власть, и люди вместе определили, на какие проекты использовать деньги. И чтобы к реализации подключались профессионалы, чтобы люди потом нам говорили только слова благодарности», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что если финансирование ограничат, то выделение средств продолжат из областного бюджета.

Напомним, ранее Иван Белозерцев принял участие в в форуме «Национальные проекты — этап «реализация», который прошел 6 апреля в Подмосковье под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По итогам мероприятия губернатор сообщил, что в ближайшие пять лет на реализацию нацпроектов в Пензенской области будет направлено более 30 миллиардов рублей.

Информагентство «Пенза-Пресс» проводит серию онлайн-брифингов, посвященных вопросам реализации нацпроектов. 5 июня (0+) об одном из них — «Здравоохранение» — расскажет врио главы пензенского минздрава Оксана Чижова. Также уже прошли брифинги с министром образования региона Александром Воронковым, заместителем министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Еленой Егоровой и первым заместителем председателя правительства Пензенской области Андреем Лузгиным.