Пензенцам рассказали, как в регионе будут воплощать нацпроекты

В зале собрались представители власти, общественники, депутаты, они коротко рассказали о целях и задачах региональных проектов, которые разработаны в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда» и др.

Замминистра труда региона Ольга Майорова сообщила, в частности, о том, как будет осуществляться поддержка семей с детьми. По ее словам, на эти цели будет выделено 5,588 млрд рублей, из них в 2019 году — 1,470 млрд, также она сообщила о развитии социальной сферы. Подробнее можно прочитать здесь.

Комментируя выступления министра, губернатор Иван Белозерцев отметил два направления, на которые надо обратить пристальное внимание.

«У нас есть случаи, когда семьи имеют право на льготы, но совсем им не пользуются, потому что у нас в муниципалитетах ждут, когда люди заявятся сами. Не все заявляются. Наша задача — иметь список таких семей, приезжать к ним и добиваться того, чтобы они пользовались льготами», — сказал он.

Также глава региона отметил, что надо больше внимания уделять приобщению пензенцев к ЗОЖ. По его словам, инфраструктура есть, надо активнее привлекать людей к активному образу жизни.

Министр образования Александр Воронков рассказал о том, где будут построены школы, о том, что в ближайшее время будет открыт центр поддержки одаренных детей, в волонтерское движение будет вовлечено более 100 тысяч пензенцев, а во все школы региона будет проведен высокоскоростной интернет.

Министр культуры и туризма Татьяна Курдова сообщила о грантовой поддержке некоммерческих организаций, о повышении квалификации работников сферы культуры и др.

«Хочу еще раз обратить внимание на областную программу ремонта сельских домов культуры, такая же программа существует и по ремонту школ. За два года свыше 450 млн рублей мы потратили на ремонт школ, мы эту программу продолжаем, а в сфере культуры еще раз призываю глав администраций вводить дополнительные должности в сельских домах культуры, чтобы молодежь возвращалась. Я убедительно прошу министра культуры отслеживать эту ситуацию», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов сообщил присутствующим о том, как будет достигаться решение задачи увеличения числа малых предпринимателей. В регионе их должно стать больше на 40 тысяч человек, число самозанятых — вырасти до 31 тысячи человек. Подробнее об этом читайте здесь.

Главный архитектор региона Леонид Иоффе, рассказывая о проекте «Жилье и городская среда», отметил, что цель — не просто увеличить число вводимых квадратных метров, но и повысить качество жилья. Он представил презентацию обновленных мест.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев доложил о том, как будет вестись работа по ремонту дорог и обеспечению безопасности на них. По его словам, регион будет обеспечен безопасными и качественными дорогами.

«Реализация нацпроектов требует от всех большой самоотдачи и высокого профессионализма. Без развития малого бизнеса, развития промышленности, повышения квалификации кадров мы целей не достигнем», — резюмировал губернатор Иван Белозерцев.