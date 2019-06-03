В Пензе будут решать проблему с очередями на госпитализацию

В Пензенской области создадут рабочую группу при минздраве, чтобы найти пути решения проблемы, связанной с плановой госпитализацией в больницы.

Ее 3 июня на областной конференции «Национальные проекты — будущее губернии» обозначил ветеран пензенского здравоохранения, почетный гражданин города Пензы и села Наровчат Юрий Орлов.

«У нас практически не решена проблема плановой госпитализации в больницы. Попасть в нее невозможно, очередь достигает семи месяцев, а урологических больных вынуждены госпитализировать в Саратов. В больнице № 6 план по госпитализации выполнен на 187%. Я предлагаю создать группу при министерстве по коечному фонду, в районах они не все используются, может, передать их в областной центр», — отметил заслуженный врач РСФСР.

Врио министра здравоохранения региона Оксана Чижова признала существование такой проблемы и сообщила о том, что в настоящее время идет покупка оборудования в больницы, а после его поставки направления в Саратов не будет.

«По другим направлениям есть возможность оперировать малоинвазивным методом [метод, который обеспечивает меньшее вмешательство в организм, чем применяемые для той же цели открытые операции — прим. ред.] в дневном стационаре. А что касается того, чтобы забрать коечный фонд в областной центр из районов, то в этом необходимости нет», — сообщила врио министра.

Губернатор Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу и проанализировать сложившуюся ситуацию. Он отметил, что минфин региона не разрешает выделять деньги на допкойки, но проблему надо решать.