В Тарханах займутся решением вопросов с остановкой, радио и медпомощью

По словам директора музея-заповедника «Тарханы» Тамары Мельниковой, в селе нет условий для постоянной жизни, в том числе — в сфере здравоохранения.

«К нам приезжают люди и убеждаются, что у нас — в плохом состоянии медицинское обеспечение, оно ни на шаг не продвинулось к Белинскому району и Тарханам. Это при том, что Тарханы обеспечивают [медуслугами] не только постоянных жителей, но и всех гостей из разных регионов страны», — отметила она.

Также Тамара Мельникова обратилась к депутату Госдумы от Пензенской области Леониду Левину с просьбой обеспечить село радио. Проблемы, по ее словам, также есть и с транспортным сообщением.

«Я уже третий год бьюсь над тем, чтобы на трассе «Пенза — Тамбов» обустроили остановку напротив просветительского центра, недавно построенного. Посетители идут один километр до церкви, потом — еще километр до усадьбы, а потом — до центра еще один. Мне говорят, что не положено сделать остановку. Но вот вам и доступность культурных ценностей. Прошу обратить внимание на это», — призвала директор музея-заповедника.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что нужно провести совещание и проанализировать, как решить проблему с остановкой. Также он поручил министру образования региона Александру Воронкову разобраться с укомплектованностью школы в Тарханах и доложить о возрастном цензе учителей. По вопросам, связанным со сферой здравоохранения, тоже необходимо найти решение, добавил глава региона. Он подтвердил, что есть проблема с обеспечением жильем молодых специалистов, и призвал подумать, как решить это вопрос.

Депутат Госдумы Леонид Левин, отвечая на вопрос Тамары Мельниковой про радио, сообщил, что выяснит, есть ли цифровое вещание в Тарханах, потому что в цифре вещают и радиостанции.