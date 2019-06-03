Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Губернатор оценил выставку Innomed-2019
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Сотни приседаний и пройденных километров. Пензячка в 68 лет влюбилась в спорт
Наши новости
В Константиновке фура расплющила легковушку
На трассе под Пензой опрокинулась легковушка. ФОТО
Появились подробности жесткого ДТП на трассе под Пензой
В мясо. На проспекте Победы иномарку смяло от столкновения с автобусом
Всему виной — жара? Пензенцы обсуждают очередное жесткое ДТП
Решил залезть под грузовик? Пензенцы обсуждают аварию на Гидрострое
В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию на перекрестке в центре Пензы
Момент страшной аварии в центре Пензы попал на видео
Погибла в авто. В центре Пензы произошло смертельное ДТП
«Закономерный исход». В Пензе две маршрутки не поделили остановку

Пензенец и ребенок погибли в массовом ДТП в Рязанской области

3 июня в 14:08 434 просмотра

Ночная авария на трассе Р-22 «Каспий» унесла жизнь ребенка и жителя Пензенской области.

По данным управления МВД по Рязанской области, ДТП произошло 3 июня примерно в 3.10. Грузовик Volvo с полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Тульской области столкнулся с KIA Rio, водителем которой был 35-летний мужчина из Калмыкии. Отмечено, что иномарка стояла на дороге со включенными сигналами аварийной остановки. После удара большегруз по инерции продолжил движение и врезался в Peugeot Partner.

В результате аварии на месте погибли девочка из KIA и 58-летний водитель Peugeot, который является жителем Пензенского региона. Также трое пассажиров последней иномарки, в том числе — малыш, получили травмы, их госпитализировали. В каком они состоянии, неизвестно.

По факту происшествия проводится проверка.

Фотография: https://62.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17113363/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...