Переливают кровь. Пензенцы пытаются спасти крошечного котенка

«У котенка резко упала глюкоза, сильный понос, он отказался от еды. Срочно поехали к нашим врачам. Сейчас крошка дышит через трубку и ему переливают кровь. Донором стала еще одна подопечная центра «Питомец» собака по имени Мурка», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Пензенцы просят помочь им в борьбе за жизнь малыша. О том, как это сделать, можно узнать здесь.

Напомним, сотрудникам фонда подбросили малыша со странным пайком. Экс-хозяева поставили рядом с котенком чашку с засохшей кашей на кислом молоке. Волонтеры назвали крошку Максик.