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Переливают кровь. Пензенцы пытаются спасти крошечного котенка

3 июня в 14:21 1322 просмотра
«Рука помощи бездомным животным». Малыша пытаются откачать ветеринары.

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Пензенские волонтеры в Сети рассказали о крошечном подопечном фонда «Рука помощи бездомным животным». Малыша пытаются откачать ветеринары.

«У котенка резко упала глюкоза, сильный понос, он отказался от еды. Срочно поехали к нашим врачам. Сейчас крошка дышит через трубку и ему переливают кровь. Донором стала еще одна подопечная центра «Питомец» собака по имени Мурка», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Пензенцы просят помочь им в борьбе за жизнь малыша. О том, как это сделать, можно узнать здесь.

Напомним, сотрудникам фонда подбросили малыша со странным пайком. Экс-хозяева поставили рядом с котенком чашку с засохшей кашей на кислом молоке. Волонтеры назвали крошку Максик.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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