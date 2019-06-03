Левин: К вопросу о региональном мультиплексе вернемся в конце года

Тему подняла председатель комиссии общественной палаты Пензенской области по развитию информационного сообщества и СМИ Татьяна Прошина. По ее словам, региональное ТВ играет большую в роль, в том числе, в плане информирования людей о нацпроектах. Однако они ограничены в своих возможностях, потому что до сих пор не решен вопрос о создании регионального цифрового мультиплекса.

«Врезки на Общественном телевидении России [ОТР], которые нам обещают, не решат проблему, потому как на этом, предполагает все телевизионное сообщество, будет поставлена точка и вопрос с вхождением в мультиплексы не решится. […] Очень надеемся, что вы обратите на это внимание», — обратилась она к Леониду Левину.

Депутат согласился, что в связи с переходом на цифру проблема региональных каналов обострилась. По его словам, чтобы улучшить ситуацию, было принято решение о создании 21 и 22 кнопок, сейчас обсуждается вопрос о предоставлении пяти часов региональным телеканалам на ОТР.

«Что касается третьего мультиплекса, это законопроект связан с предоставлением дополнительных частот, которые часто принадлежат не связистам, а представителям спецслужб и оборонных организаций. Сейчас идет дополнительный аудит и расчистка этих частот, надеюсь, что до конца года она будет закончена, мы вернемся к этому вопросу более предметно и сможет сделать более конкретные предложения представителям региональных телекомпаний», — отметил Леонид Левин.