В пензенской больнице начали идентифицировать пациентов по браслетам

В Клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина первыми в Пензенской области начали идентифицировать пациентов по цвету браслета.

«Чтобы оказать пациенту качественную медицинскую помощь, обеспечить его безопасность, врачу необходима точная информация о состоянии его здоровья. Теперь при поступлении в наше лечебное учреждение отдельным группам пациентов присваивается браслет определенного цвета, чтобы медперсонал мог грамотно его идентифицировать», — пояснил главный врач ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина» Дмитрий Зиновьев.

Так, красный браслет предназначен для того, у кого существует опасность падения. Такому человеку нужно особое внимание и медицинский персонал, видя такой браслет, будет пристально следить за ним, если тот вышел из палаты, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Пациенту, у которого есть аллергия на лекарственные препараты, надевают браслет желтого цвета. Здесь обязательно указать сведения об аллергологическом анамнезе и непереносимости лекарственных средств. Белый браслет предназначен для пациентов, личность которых на момент поступления в приемное отделение невозможно установить.

Планируется, что проект будет внедрен и в другие медицинские организации области.