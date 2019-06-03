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В пензенской больнице начали идентифицировать пациентов по браслетам

3 июня в 15:43 168 просмотров

В Клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина первыми в Пензенской области начали идентифицировать пациентов по цвету браслета.

«Чтобы оказать пациенту качественную медицинскую помощь, обеспечить его безопасность, врачу необходима точная информация о состоянии его здоровья. Теперь при поступлении в наше лечебное учреждение отдельным группам пациентов присваивается браслет определенного цвета, чтобы медперсонал мог грамотно его идентифицировать», — пояснил главный врач ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина» Дмитрий Зиновьев.

Так, красный браслет предназначен для того, у кого существует опасность падения. Такому человеку нужно особое внимание и медицинский персонал, видя такой браслет, будет пристально следить за ним, если тот вышел из палаты, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Пациенту, у которого есть аллергия на лекарственные препараты, надевают браслет желтого цвета. Здесь обязательно указать сведения об аллергологическом анамнезе и непереносимости лекарственных средств. Белый браслет предназначен для пациентов, личность которых на момент поступления в приемное отделение невозможно установить.

Планируется, что проект будет внедрен и в другие медицинские организации области.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5296/

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