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Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике

3 июня в 16:12 70 просмотров

Певица Лолита Милявская показала поклонникам свои формы plus-size в купальнике.

Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике. Певица не постеснялась также показаться без макияжа.

Лолита пояснила, что тоже может позволить себе видео в купальнике, как и все стройные девушки. Звезда пошутила над своими формами, назвав себя plus-size.

Подписчиков шокировало такое поведение звезды, они отметили, что им неприятно смотреть на певицу в таком виде. «Без комментариев», «какая жуть», «ужасно, лучше бы вы не публиковали этот ролик», — критиковали они в комментариях.

Но были и те, кто похвалил Лолиту за смелость. «Отлично выглядите, так держать», «молодчинка, нужно любить себя в любой форме», «получше многих тощих моделей!» — писали они.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

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