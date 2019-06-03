13 пензенских НКО получили гранты на 40,5 миллионов

Как сообщили в пресс-центре облправительства, 13 пензенских НКО получат на реализацию своих социальных инициатив около 40,5 млн рублей. Это на 9 млн больше, чем за два конкурса 2018 года.
В число победителей вошли АНО «Квартал Луи», Ассоциация потребителей Пензенской области, благотворительный фонд «Шаг за шагом», региональная общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики», благотворительный фонд «Покров», региональное отделение Поискового движения России, первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ПГУАС и др.