В Спутнике прошел турнир по боксу на призы гендиректора «Термодома»

«Рафик Анверович на протяжении десятков лет способствует развитию спорта, в том числе и бокса, в Пензенской области. Помогает и предоставлением площадок, и стройматериалами, если это нужно, и финансово. В знак благодарности областная федерация бокса решила организовать такой турнир. Рафик Анверович действительно это заслужил», — пояснил исполнительный директор Федерации бокса Пензенской области Адельша Рахматулин.

В соревнованиях участвовали около 50 спортсменов из Пензы, Заречного, Русского Камешкира, Сердобского, Пензенского, Кузнецкого районов. За победу в различных категориях сражались боксеры от 9 до 18 лет.

«В нашей деревне боксом занимается около 13 человек. Зачем? Да чтобы уважали. Призываю всех жителей области заниматься спортом и просто вести здоровый образ жизни», — подчеркнул житель деревни Санино Кузнецкого района Никита Видинеев.

Соревнования проходили в спортивно-развлекательном комплексе «Город развлечений» микрорайона Город Спутник.

«Я убежден, что у Спутника, как и у нашего турнира, — большое будущее. В этом замечательном микрорайоне создаются все предпосылки для формирования здорового образа жизни. Думаю, соревнования по боксу обязательно станут еще одной традицией Города Спутника», — подытожил Адельша Рахматулин.