Белозерцев попросит Третьяка о проведении в Пензе матча КХЛ (видео)

3 июня в губернаторском доме состоялась встреча главы региона Ивана Белозерцева с воспитанниками пензенской школы хоккея, чемпионами Континентальной хоккейной лиги Сергеем Андроновым и Антоном Слепышевым, которые привезли в областной центр Кубок Гагарина.

В круглом столе также приняли участие глава регионального минспорта Григорий Кабельский, председатель ЗакСобрания Валерий Лидин, журналисты, тренеры и болельщики.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил игроков ЦСКА за то, что посетили малую родину и привезли спортивный трофей. Ранее его в Пензу привозил другой воспитанник местной школы хоккея Юрий Бабенко, игравший за «Динамо».

«Мы гордимся историей наших воспитанников. В результате ваших побед наша молодежь видит, что можно добиться высоких результатов, играть в основных клубах России. Стало больше детей, которые приходят в школы хоккея. Года два назад мы в Нижнеломовском районе открыли ледовый дворец, посмотрим в рамках реализации нацпроектов, где еще можно построить. Очень за вас болели. Такая битва была, вы просто супер. На душе становится спокойно, когда шайба — у наших воспитанников. Благодарю за то, что есть возможность пообщаться с вами, что ребята могут сделать памятное фото», — обратился губернатор к хоккеистам.

Сергей Андронов отметил, что, где бы он и Антон Слепышев ни играли, все знают, что они представляют Пензу. Также он добавил, что местная школа хоккея в стране — узнаваема и уважаема.

Глава региона поинтересовался, каково было противостоять одному из главных фаворитов турнира — СКА.

«Клуб понимал, что кубок — почти у вас в кармане? Ведь было ясно, что ЦСКА и СКА — все-таки основные претенденты на победу», — спросил он.

Антон Слепышев признался: все понимали, что это основной соперник. Но когда команда дошла до финала, коллектив еще больше сплотился, и это помогло одержать победу.

В ходе встречи Иван Белозерцев также попросил хоккеистов поделиться мнением относительно формирования состава пензенского «Дизеля»: стоит ли полностью комплектовать его местными игроками или имеет смысл привлекать иногородних.

«Это всегда хорошо, когда есть своя школа, это большой стимул для мальчишек, которые понимают, что могут расти здесь как иголки и личности. Но если задача — выигрывать кубки, для начала надо адаптироваться под этот уровень игры», — отметил Антон Слепышев.

Министр Григорий Кабельский предложил ЦСКА сыграть матч КХЛ на пензенской «Дизель-Арене».

«Аншлаг будет обеспечен, это точно. Вы ведь по всей стране играете, не только в Санкт-Петербурге и Москве. Это послужит популяризации этого вида спорта у нас», — пояснил он.

Губернатор согласился, что организовать в Пензе такую игру было бы здорово, и сказал, что переговорит об этом с главой Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком.

Участники круглого стола обсудили острые моменты матчей КХЛ, после чего хоккеисты подарили Ивану Белозерцеву спортивную форму со своими автографами. Встреча завершилась памятным фото с Кубком Гагарина. К слову, сфотографироваться с трофеем 3 июня может каждый желающий: с 17.00 до 19.00 он экспонируетсяся в «Дизель-Арене» (0+).

Напомним, в сезоне-2018/2019 ЦСКА впервые в истории стал обладателем главного трофея КХЛ. В финальном матче подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счетом 4:0. На пути к финалу «армейцы» прошли «Витязь» (4:0), московское «Динамо» (4:1) и СКА (4:3).

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».