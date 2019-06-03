СКР начал проверку смерти мужчины в никольском пруду

Установлено, что вечером 1 июня мужчина пошел купаться на реку Вырган в Никольске. Одна из местных жительниц заметила, что он скрылся с поверхности воды, и позвонила в полицию. Тело обнаружили только на следующий день утром.

Чтобы отыскать погибшего, потребовалась помощь спасателей. Они искали его в водоеме, а затем передали полицейским.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на утонувшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.