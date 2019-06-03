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Пензенское УФАС разберется, почему в городе подорожал бензин

3 июня в 17:22 398 просмотров

В пензенском управлении Федеральной антимонопольной службы прокомментировали ситуацию с резким скачком цен на топливо в Пензе в начале лета.

Как ИА «Пенза-Пресс» сообщила заместитель руководителя Пензенского УФАС России Елена Анатольевна Прокаева, у двух компаний в начале июня действительно зафиксирован рост цен.

«Сегодня утром пришла информация о том, что у двух компаний произошло повышение цен на топливо: у «Роснефти» — примерно на 20 копеек, у «Лукойла» — на 18 копеек. Это в целом по всем маркам бензина. В связи с этим сегодня был направлен запрос этим компаниям с просьбой представить экономическое обоснование повышения цен», — рассказала она.

Напомним, 3 июня ИА «Пенза-Пресс» провело мониторинг цен на топливо в Пензе, в результате выяснилось, что цены на все марки бензина на трех автозаправках значительно подскочили, немного подорожало даже дизельное топливо. Рост стоимости нефтепродуктов сохраняется не первый месяц, несмотря на мораторий, объявленный до 1 июля.


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