Пензенское УФАС разберется, почему в городе подорожал бензин

В пензенском управлении Федеральной антимонопольной службы прокомментировали ситуацию с резким скачком цен на топливо в Пензе в начале лета.

Как ИА «Пенза-Пресс» сообщила заместитель руководителя Пензенского УФАС России Елена Анатольевна Прокаева, у двух компаний в начале июня действительно зафиксирован рост цен.

«Сегодня утром пришла информация о том, что у двух компаний произошло повышение цен на топливо: у «Роснефти» — примерно на 20 копеек, у «Лукойла» — на 18 копеек. Это в целом по всем маркам бензина. В связи с этим сегодня был направлен запрос этим компаниям с просьбой представить экономическое обоснование повышения цен», — рассказала она.

Напомним, 3 июня ИА «Пенза-Пресс» провело мониторинг цен на топливо в Пензе, в результате выяснилось, что цены на все марки бензина на трех автозаправках значительно подскочили, немного подорожало даже дизельное топливо. Рост стоимости нефтепродуктов сохраняется не первый месяц, несмотря на мораторий, объявленный до 1 июля.