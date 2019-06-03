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В селе Малая Валяевка парень утонул на глазах у родственников (видео)

3 июня в 17:59 312 просмотров

По факту смерти пензенца на пруду следователи проводят проверку.

Известно, что 2 июня 26-летний житель Пензы отдыхал вместе с друзьями и родственниками на пруду в селе Малая Валяевка. Примерно в восемь вечера все стали собираться домой, а парень пошел купаться. В какой-то момент он ушел под воду. Несчастного пытались спасти, но не смогли найти, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

На следующее утро поиском утонувшего занялись сотрудники МЧС, в итоге труп достали из воды. Никаких следов повреждений на нем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в водоеме города Никольска днем ранее также утонул мужчина. Поиском его тела занимались спасатели.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1361814/

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