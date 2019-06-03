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Курс евро повысился до 73,2 руб

3 июня в 17:41 254 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 4 июня.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,3834 руб. до 65,5547 руб., а курс евро — с 72,8436 руб. до 73,2180 руб.

Золото будет стоить 2 769,32 рублей за грамм, серебро — 30,99, платина — 1 679,78, палладий — 2 815,79 руб./гр.


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