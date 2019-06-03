Пензенцам предлагают полный комплекс услуг по организации похорон (видео)

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Главный редактор — Юсупова Елена Владимировна
Адрес редакции: 440034, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Маркина, д. 1. Телефон: +7 (8412)
34-53-68. E-mail: penzapress@yandex.ru.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
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