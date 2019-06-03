Более 5500 пензенских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку (видео)

3 июня выпускники российских школ сдавали второй обязательный экзамен — ЕГЭ по русскому языку. В Пензенской области за парты сели более 5500 человек. В регионе работало 40 пунктов проведения экзамена.

Первый экзамен — еще на входе. Сотрудники пензенской школы № 7 тщательно проверяли выпускников при помощи металлодетекторов. Все лишние предметы должны остаться в гардеробе. Чаще всего прибор реагирует на ручки, ремни и монеты. Многие их взяли, как говорят, на удачу.

Чем ближе «час Х», тем меньше улыбок и лишних разговоров. Напряжение в аудиториях, что называется, можно резать ножом. Экзаменационная работа состояла из двух частей — тестовой и творческой — и включала в себя 27 заданий. Во втором блоке, где было необходимо написать сочинение с опорой на предложенный текст, школьников ждали несколько изменений. В частности, выпускникам больше не нужно выявлять проблему, которую пытался решить автор.

В 2019 году поменялись требования к творческой части, изменились критерии по написанию комментария к этому тексту, исключили наличие литературных аргументов. Дети могли выполнить это задание, опираясь на домашние заготовки. Требования, которые предъявляют к экзамену в 2019 году, подразумевают большую самостоятельность от ребенка", — рассказала руководитель пункта проведения экзамена № 107 Екатерина Февралева.

На выполнение работы выпускникам было отведено три с половиной часа. Для поступления в вуз участникам экзамена нужно набрать минимум 36 баллов, для получения аттестата — 24. Школьники узнают результаты не позднее 20 июня, сообщает телеканал «Экспресс».