В Пензу на несколько дней приехала игрок сборной России Альбина Ражева (видео)

К 24 годам она успела поиграть в Пензе, попробовать свои силы в премьер-лиге, стать самым результативным игроком турнира среди российских баскетболисток и даже отыграть один сезон в Европе. Игрок сборной России по баскетболу Альбина Ражева на несколько дней вернулась в родной город. В Пензе она не только встретилась с близкими, но и провела несколько тренировок.

Несмотря на статус игрока национальной команды, она не перестает работать над базовыми элементами баскетбола. Броски со средней и ближней дистанции, умение обыграть один в один — важны для каждого центрового, поэтому Альбина Ражева уделяет им немало внимания на тренировке. Воспитанница пензенской школы баскетбола начинала играть в родном городе, громко заявила о себе и отправилась покорять премьер-лигу. Год назад девушка бросила себе новый вызов — прошлый сезон она провела в Бельгии, где выступала за клуб «Касторс Брэн». По словам спортсменки, привыкать к новым условиям было непросто. Но теперь она вновь возвращается в российский чемпионат и будет выступать за «Надежду» из Оренбурга.

«У меня адаптация месяц примерно была, потому что было сложно в плане английского. Все новое, менталитет другой, люди. Но в итоге потом быстро привыкаешь. Я поехала, английский практически вообще не знала и уже в течение года начала спокойно понимать тренера, девчонок, разговаривать свободно. Все-таки за границей поиграла, хочется поближе к дому. Если бы в Пензе была премьер-лига, это было бы вообще шикарно», — рассказала спортсменка.

В Пензе она продолжает заниматься, несмотря на то, что приехала домой всего на пару дней. Поддерживать форму ей помогает один из первых наставников Марина Павлова, под руководством которой Альбина Ражева играла в составе баскетбольного клуба «Юность».

«Мне ее привел пензенский тренер Евгений Юрьевич Лебедев, который, в свою очередь, заметил Альбину в обычной образовательной школе. Большое ему спасибо за то, что он мне ее отдал и мы, поработав, получили практически стопроцентного игрока национальной сборной. Если ребятам что-то нужно, они всегда меня находят. Ну и в предсезонке тренируемся частенько», — сказала Марина Павлова.

В Пензе Альбина Ражева пробудет до 5 июня. После этого спортсменка отправится в подмосковный Новогорск, где в составе сборной России будет готовиться к чемпионату Европы по баскетболу (0+), сообщает телеканал «Экспресс».