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На двух жителей Неверкинского района напала бешеная кошка

4 июня в 11:01 362 просмотра

В селе Кунчерово Неверкинского района Пензенской области бродячая кошка напала на двух людей возле дома.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, инцидент произошел 7 мая. На территорию возле частного дома забежала бродячая кошка. Она набросилась на двух людей и покусала их. 8 мая в медицинской лаборатории сообщили, что они заразились бешенством.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время пострадавшие проходят курс профилактических вакцинаций в больнице. Ветеринарная служба проводит противоэпизоотические мероприятия по профилактике бешенства.

Бешенство — инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, нарушает координацию движений, вызывает паралич голосового аппарата и глотки. Вирус вызывает энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больными животными. Это смертельное заболевание, спастись от него можно только с помощью вакцинации, но ее нужно провести в первые часы после укуса.


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