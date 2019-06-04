Появились фото страшной аварии на трассе в Кузнецке

В Пензенской области на 753 километре трассы М-5 «Урал» произошла авария, в которой пострадало несколько человек. Очевидцы опубликовали в Сети фото с места происшествия.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, столкновение было лобовым. У обеих машин раскурочена вся передняя часть до передних дверей. Капоты буквально вмялись в автомобили.

Очевидцы в комментариях рассказали, что водитель «ГАЗели» погиб.

Напомним, в 9.10 столкнулись микроавтобус Hyundai и грузовик ГАЗель Фермер. В аварии пострадало несколько человек. Устраняли последствия ДТП шесть человек с помощью двух спецмашин. В связи с этим, с 9.30 на трассе М-5 «Урал» ограничили движение.

По факту случившегося проводится проверка.