Диетологи поделились советами по женскому питанию после 40 лет

Диетологи из Великобритании рассказали о том, как питаться женщинам, чтобы уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции, сохранить молодость и облегчить менопаузу.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на диетолога Амелию Фрир, следует свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов, так как в их составе — ненужные стабилизаторы, эмульгаторы и подсластители. Не нужно перебарщивать и со сладкими фруктами, ведь они провоцируют скачки сахара в крови. Например, от винограда лучше совсем отказаться. А несколько кисловатых яблок, наоборот, пойдут на пользу, но лучше есть их до шести вечера.

Эксперт по питанию Джеклин Колдуэлл-Коллинз рекомендует завтракать овощами и фруктами, а в течение дня есть ферментированные продукты, богатые клетчаткой и пробиотиками: например, квашеную капусту, кимчи [острую корейскую капусту] или кефир.

Не от всех жирных продуктов следует отказываться, считает диетолог Джейн Кларк. Она советует оставить в рационе жирную рыбу, орехи, авокадо, льняное и оливковое масла. Также, по ее мнению, полезно пить кофе — правда, в меру.

Врач-диетолог Меган Росси рекомендует употреблять продукты, содержащие сложные углеводы, чтобы кишечник работал без сбоев, и пищу растительного происхождения. Такое сочетание сделает питание более разнообразным и сбалансированным.