Белозерцев оценил ход строительства арт-поместья «Новые Берега»

О ходе работ главе региона рассказала директор автономной некоммерческой организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

«В одном из домов уже идет внутренняя отделка, у которой свои особенности, она должна быть максимально ориентирована на людей с ограниченными возможностями. Вот — квартира-студия, где будет жить семья: незрячий муж и жена-колясочница из сердобского дома ветеранов. В квартире будет подсветка, чтобы было легче ориентироваться, будут датчики движения. На кухне — не привычные нам всем гарнитуры, а так называемый «остров», куда можно подъехать на коляске с любой стороны. Балкон-терраса также оборудован так, чтобы туда можно было беспрепятственно попасть колясочнику», — сообщила она.

Мария Львова-Белова отметила, что по заключенному с Минпромторгом России соглашению в арт-поместье «Новые берега» будут тестировать все отечественные средства реабилитации — к примеру, коляски для пляжа или стол с микролифтом, поднимающимся на наиболее удобный человеку уровень.

«Это уникальный для нашей страны проект. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал его, и правительство Пензенской области, конечно, тоже будет поддерживать.

Это прекрасное место — много зелени, рядом пруд, недалеко до областного центра. Я уверен, что вы доведете все задуманное до конца. Ваши проекты «Квартал Луи» и «Дом Вероники» известны на всю страну, самое главное сейчас — аккумулировать финансы и сделать «Новые берега» в том виде, в каком они были задуманы», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил изыскать средства для присоединения арт-поместья к ветке водопровода села Богословка, сообщили в пресс-центре облправительства.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил региональному министерству строительства и дорожного хозяйства, администрации Пензенского района и главному архитектору региона Леониду Иоффе вести сопровождение проекта. Курировать работу поручено заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову.

Проект автономной некоммерческой организации «Квартал Луи» «Арт-поместье «Новые Берега» — пилотная площадка инклюзивных практик» получит на реализацию из Фонда президентского гранта 17 787 960 рублей. Заявка пензенской НКО набрала у независимых экспертов высокую оценку — 70,83 балла. Предполагается, что организация также вложит в реализацию проекта 15 млн 387 тыс. рублей собственных средств.



Инфраструктура арт-поместья представлена пятью объектами жилого и специального назначения, они рассположены на территории площадью два гектара. Планируется оснащение всех объектов реабилитационным оборудованием для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (проблемами опорно-двигательного аппарата, незрячих, глухонемых). Предполагается, что единовременно здесь могут проживать не менее 19 человек на постоянной основе и 7 — на временной, самостоятельно и с помощью кураторов.