В Тамалинском районе появились новые точки Wi-Fi от «Ростелеком»

«Ростелеком» создал новые точки бесплатного Wi-Fi в Тамалинском районе Пензенской области: они появились в Куликовке, Зубрилове, Каменке, Дуровке, Березовке и Степном.

Создание новых точек бесплатного доступа в интернет стало возможно благодаря строительству волоконно-оптических линий связи протяженностью 57 км в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства (УЦН).

«В малые села Тамалинского района высокоскоростной интернет начал приходить три года назад. Первая точка Wi-Fi-доступа заработала в 2016 году — в Обвале. Всего по проекту УЦН доступ к сети получили 15 населенных пунктов. Теперь сельчане пользуются порталом госуслуг, совершают онлайн-покупки, дистанционно получают образование, посещают необходимые сайты», — рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

«К новой инфраструктуре связи могут подключиться местные предприниматели, государственные и муниципальные учреждения. Сельский Wi-Fi особенно популярен у молодежи. Студенты, приезжающие на каникулы к родителям, теперь пользуются различными мессенджерами и социальными сетями наравне с городскими друзьями», — отметил глава администрации Тамалинского района Александр Горшков.

Выйти в интернет можно с любого гаджета, имеющего модуль Wi-Fi. Чтобы подключиться к сети Rostelecom_UUS, потребуется всего несколько минут. Регистрация осуществляется с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг или звонка на специальный номер. Доступ к информационным ресурсам — бесплатный.

В рамках проекта УЦН «Ростелеком» построил в Пензенской области 112 точек Wi-Fi. В ближайшее время беспроводной интернет появится еще в 116 селах с населением от 250 до 500 человек.

Узнать больше об универсальных услугах связи можно по телефону: 8−800−301−00−35 (звонок бесплатный).