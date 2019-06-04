Банк «Кузнецкий» предлагает программы господдержки

Банк «Кузнецкий» предлагает своим клиентам две новые программы государственной поддержки — программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019—2024 годах и программу для предприятий «Финансирование инвестиционных проектов, реализуемых в моногородах».

Программа льготного кредитования осуществляется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Основная цель программы — расширение доступного кредитования субъектов МСП. Заемщиком может стать субъект МСП, налоговый резидент РФ, который ведет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях. Процентная ставка в рамках программы — 8,5% годовых, размер кредита — от 500 тыс. рублей до 10 лет (на инвестиционные цели) и до 3 лет (на пополнение оборотных средств).

Программа «Финансирование инвестиционных проектов, реализуемых в моногородах» направлена на развитие бизнеса в малых городах, на создание новых рабочих мест, на улучшение социально-демографического и экономического статуса города. В Пензенской области статус моногорода имеют: Заречный, Сердобск, Никольск и рабочий поселок Мокшан.

В программе могут принять участие индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые являются резидентами РФ (участие собственными средствами — не менее 20%). Кредит выдается в размере от 10 до 250 млн рублей на срок до 15 лет под 0% годовых. Одним из обязательных условий финансирования инвестиционных проектов является обеспечение банковской гарантии. Банк «Кузнецкий» аккредитован в НО «Фонд развития моногородов» в качестве банка-гаранта.

Более подробную информацию можно узнать на сайте www.kuzbank.ru, в любом офисе или по телефону 8−800−100−64−10.