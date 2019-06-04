Главу Ульяновска впечатлила Пенза

Он отметил, что города связывают добрососедские отношения и исторические факты, рассказал об основных показателях развития Пензы за последние годы. Виктор Кувайцев напомнил, что не так давно находился в Ульяновске с рабочим визитом, где обратил внимание на активную, как и в городе на Суре, деятельность сотрудников муниципалитета.

«Мы с удовольствием перенимаем лучшие муниципальные практики и также готовы поделиться своими наработками. Уверен, что сегодня вы увидите, насколько пензенцы открытые, доверительные и душевные люди. Это наш лучший результат», — сказал он.

Глава Ульяновска Сергей Панчин поблагодарил за прием и подчеркнул значимость совместной работы, обмена опытом.

«Вы помните лозунг нашего великого земляка: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Думаю, команда, которую я возглавляю, почерпнет много нового, хорошего. Потому что вы являетесь лидерами в местном самоуправлении.

Пенза меня впечатлила, это третий приезд сюда. Молодцы! Город содержится аккуратно, он чистый, ухоженный. Видно, что здесь есть хозяин», — подытожил он.

В завершение встречи стороны обменялись сувенирами. Далее гости примут участие в работе тематических секций, а также посетят ряд объектов по отраслевым направлениям, сообщили в пресс-службе горадминистрации.